ВОЙНА В Украине Украина полностью отрезала ж/д ветки в сторону России

2022-03-01 13:34
"Укрзалізниця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Об этом со ссылкой на источник в Министерстве инфраструктуры сообщает Интерфакс - Украина. 

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ. Запрос РЖД на восстановление связи с АО "Укрзализныця" ничего не имел общего с гуманитарной миссией , это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники", - источник.

"Укрзалізниця" полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Также "Укрзалізниця" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России

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