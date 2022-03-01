Детали Интересные места для отдыха в Карпатах от крепостей и скитов до полонин и водопадов

2022-03-01 09:30

Западные области и, в частности Карпаты – наверное самый интересный туристический регион Украины. Сложно перечислить все интересные места края, где есть уникальные заповедники с самыми высокими горами страны, старинные замки, города и дворцы, а многие люди сохраняют традиции, живущие вот уже несколько веков – остаётся лишь бегло рассказать о самых популярных памятниках. Это вершина айсберга, которая лишь показывает его настоящий объём.

Тустань

Один из самых популярных памятников Карпат находится около села Урич на Львовщине. Раньше в Тустани находилась крепость – она стояла на крутой скале, словно сливаясь с каменной горой. Твердыня возникла в Х веке, после того как князь Владимир Великий присоединил эти земли к Киевской Руси. В своё время это была одна из самых могучих крепостей Киевской Руси, однако возведенная из дерева, так что на сегодня от стен практически ничего не осталось.

Вещи, найденные на месте крепости, хранятся в музее – одних туристов привлекают образцы оружия и реконструированная комната древнерусского дружинника, других – личные вещи людей древности.

Тустань – одно из самых интересных мест Карпат не только благодаря историческому наследию. Не менее важна красота окрестных гор. Сами скалы, на которых некогда стояла крепость, выделяются на фоне холмов, напоминая древнюю башню. Между двумя глыбами в древности находился детинец (сердце древнерусского поселения) – сегодня здесь соорудили площадку, с которой открывается лучший вид на горы.

Отдыхая возле этого исторического памятника, туристы могут заехать в близлежащий городок Сходница – курорт, известный запасами минеральной воды «Нафтуся». Аналогов этой минералки за границами Украины нет – «Нафтуся» нормализует обмен веществ, выводит шлаки и способствует восстановлению клеток.

Карпатские полонины

Горные луга – чрезвычайно колоритные и интересные места для отдыха в Карпатах. Эти участки, лишённые леса, расположены на верхнем поясе Карпат и издревле использовались горцами для выпаса скота. Здесь практически нет сёл и городов, так что современная цивилизация мало коснулась полонин, а единственный способ добраться сюда – либо пешком, либо на внедорожнике.

Одна из самых известных и красивых полонин Карпат – Борсучина около Ворохты. Полонина названа на честь горы, на которой она находится – рассказывают, что здесь проживает множество барсуков, которые своими норами пронизали окрестные горы.

Местная достопримечательность – домик Василия Саманюка, который ведёт на полонине хозяйство и сохраняет гуцульские традиции. Василий построил традиционную карпатскую сыроварню – так называемую «стаю». Хозяин пригласит на свою ферму и расскажет об особенностях и колорите своей жизни – например, Василий часто встречает диких животных и соорудил для них кормушку. Также у него дома есть целый музей гуцульского быта.

Манявский скит

Этот православный монастырь заслужил название «украинский Афон». Он был основан в начале XVII века выдающимися богословами Иваном Вишенским и Иовом Княгиницким. Довольно быстро скит стал одним из самых аскетичных и известных монастырей Украины. Сегодня он не утратил своей духовной роли, однако к ней присоединилась роль интересного места в Карпатах, которое привлекает множество туристов.

Во-первых, скит привлекает прекрасной архитектурой. Здесь есть несколько соборов, основанных ещё в эпоху расцвета храма, однако они пришли в упадок и на сегодня архитектурный комплекс Манявы реконструирован.

Во-вторых, в храме хранятся старинные иконы. Самая ценная – чудотворная икона Пресвятой Богородицы Манявской, написанная на Афоне (одном из центров мирового православия) в 1788 году. Позже она попала в монастырь в Грузии, а во время сталинских репрессий против церкви настоятель спрятал икону и только после распада Союза передал её в монастырь.

Ещё одно интересное место Карпат, расположенное недалеко – Манявский водопад, окружённый лесом. Местные жители назвали водопад «Шёпотом», веря, что вода что-то шепчет прохожим. «Шёпот» окружён густой зеленью, словно серебряный поток в венке.

Проживание и туризм в Карпатах

Посетить всё описанное выше можно в рамках туров сети «Отдых 365». Гостиницы этой сети расположены в Трускавце и Ворохте – одних из самых колоритных и красивых городов Западной Украины.

Туры включают ежедневные экскурсии и пешие походы по самым популярным памятникам. Можно выбрать любую экскурсию на свой вкус – гостей привозят и к древним городам, замкам и монастырям, и сопровождают на походах по горам и полонинам, а также приглашают на рафтинг, горнолыжные поездки и на другие виды активного отдыха. Всё разнообразие развлечений в «Отдых 365» смотрите по ссылке.



