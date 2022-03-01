ВОЙНА В Украине Украинские военные уничтожили технику оккупантов на аэродроме Бердянске – исполком

2022-03-01 15:00

 

Украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по аэропорту Бердянска, уничтожив технику российских оккупационных войск. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Бердянского исполкома.

"Пять минут назад Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У", – сообщили в исполкоме.

Оперштаб отметил, что обстановка в городе напряженная. "Просим жителей не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности. Оккупанты мечутся по городу", – сказано в посте.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео "На Москву своим ходом: на Сумщине оккупанты бросили технику и пошли в РФ пешком

2022-02-28 20:30

Война в Украине: что сейчас происходит в Киеве и регионах, свежие данные

2022-02-28 10:29

видео Байрактары в деле: Украинские защитники уничтожили очередную колонну российских оккупантов

2022-02-28 09:31

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-02-27 22:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинские военные уничтожили технику оккупантов на аэродроме Бердянске – исполком

2022-03-01 15:00

видео Европарламент рассматривает заявку Украины на вступление в ЕС- онлайн-трансляция

2022-03-01 14:47

"Вас на...бали! Ми будемо вас палити! " - Воїн ВСУ закликав РОСІЯН ЗДАВАТИСЯ

2022-03-01 14:28

В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство

2022-03-01 14:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинские военные уничтожили технику оккупантов на аэродроме Бердянске – исполком 2022-03-01 15:00
видео Европарламент рассматривает заявку Украины на вступление в ЕС- онлайн-трансляция 2022-03-01 14:47
"Вас на...бали! Ми будемо вас палити! " - Воїн ВСУ закликав РОСІЯН ЗДАВАТИСЯ 2022-03-01 14:28
В ЕС стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на членство 2022-03-01 14:24