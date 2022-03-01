ВОЙНА В Украине Украинские военные уничтожили технику оккупантов на аэродроме Бердянске – исполком

2022-03-01 15:00

Украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по аэропорту Бердянска, уничтожив технику российских оккупационных войск. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Бердянского исполкома.

"Пять минут назад Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У", – сообщили в исполкоме.

Оперштаб отметил, что обстановка в городе напряженная. "Просим жителей не выходить без необходимости на улицу и позаботиться о своей безопасности. Оккупанты мечутся по городу", – сказано в посте.