ВОЙНА В Украине В Киевской области продлили комендантский час до 2 марта

2022-03-01 19:00

 

Ограничения на передвижения вводятся с 20:00 до 7:00.

Комендантский час на территории Киевской области будет действовать с 1 до 2 марта. Ограничения на передвижения вводятся с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу

"По всей Киевской области с 1 по 2 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - говорится в сообщении.

По его словам, украинские военные продолжают оборонять Киевскую область, а на некоторых направлениях идут тяжелые бои.

"Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Он необходим в первую очередь для безопасности жителей региона", - отметил Кулеба

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