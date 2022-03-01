ВОЙНА В Украине В Харькове сбили самолет, сбросивший бомбу на жилой дом

2022-03-01 17:00

 

В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков

Самолет, бомбивший Харьков, сбили – он упал в районе рынка "Лоск".

Об этом "Общественному" сообщила глава администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, передает Depo.Харьков.

По ее предварительным данным, это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.

По предварительным данным, в доме погибли восемь человек, восемь травмированы.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове утром 1 марта оккупанты обстреляли центр города, снаряд упал на площади Свободы. В Харькове в результате обстрела центра города вылетели окна во всех постройках на площади Свободы.

Крылатую ракету, ударившую в площадь Свободы в Харькове, выпустили из российского Белгорода, заявил президент Владимир Зеленский.

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