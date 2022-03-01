В Харькове сбили самолет, сбросивший бомбу на жилой дом

В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков
Самолет, бомбивший Харьков, сбили – он упал в районе рынка "Лоск".
Об этом "Общественному" сообщила глава администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, передает Depo.Харьков.
По ее предварительным данным, это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.
По предварительным данным, в доме погибли восемь человек, восемь травмированы.
Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове утром 1 марта оккупанты обстреляли центр города, снаряд упал на площади Свободы. В Харькове в результате обстрела центра города вылетели окна во всех постройках на площади Свободы.
Крылатую ракету, ударившую в площадь Свободы в Харькове, выпустили из российского Белгорода, заявил президент Владимир Зеленский.