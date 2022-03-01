ВОЙНА В Украине Если будет приказ: Данилов заявил, что Украина может нанести удар по объектам в Беларуси

2022-03-01 18:45

 

Сейчас Украина уничтожает врага только на своей территории, отметил секретарь СНБО.

Украина может нанести удар по объектам в Беларуси в ответ на вторжение белорусских войск, но только по приказу главнокомандующего.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона единых новостей.

"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем, - ред.), - ответил он на вопрос, может ли Украина превентивно нанести удар по объектам в Беларуси.

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