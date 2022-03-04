ВОЙНА В Украине видео Тероборона продолжает захватывать военную технику РФ. На этот раз 4 новейших танка. Героям слава! 2022-03-04 20:31 Тероборона Украины продолжает захватывать военную технику РФ. На этот раз 4 танка. Героям слава!

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