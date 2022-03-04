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ВОЙНА В Украине
ВОЙНА В Украине
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Тероборона продолжает захватывать военную технику РФ. На этот раз 4 новейших танка. Героям слава!
2022-03-04 20:31
Тероборона Украины продолжает захватывать военную технику РФ. На этот раз 4 танка. Героям слава!
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Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"
ВОЙНА В Украине
Как навредить российским оккупантам и помочь ВСУ - подробная инструкция по партизанской войне
2022-03-04 23:31
Элитная спецгруппа кадыровцев прибыла убивать Зеленского, а отправилась в ад
2022-03-04 23:29
видео
Тероборона продолжает захватывать военную технику РФ. На этот раз 4 новейших танка. Героям слава!
2022-03-04 20:31
видео
Полтава встречает "русский говномир" гранатометом . Добро пожаловать в ад, твари!
2022-03-04 20:00