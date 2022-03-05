ВОЙНА В Украине Арестович заявил, что РФ сокращает требования во время переговоров

2022-03-05 10:30

 

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Россия сокращает требования во время переговоров.

Об этом он сообщил во время телемарафона.

Так, по словам Арестовича, россияне постепенно сокращают требования во время переговоров, они поняли, что достичь своих политических целей военным путем им не удается.

При этом он подчеркнул, что россияне уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения.

"Они прекратили разговаривать о денацификации и так далее. И заговорили о внеблоковом статусе даже не очень педалировали эту тему. Речь шла о недопущении размещения в Украине отдельных видов наступательного оружия", - сказал Арестович.
Вдобавок к этому он напомнил о единственной договоренности, которой удалось достичь во время вчерашних переговоров.

"Возникла теоретическая договоренность, согласие сторон, относительно оказания гуманитарной помощи либо гуманитарных коридоров окруженным городам в Украине, городам, страдающим от русского нашествия", - подчеркнул советник главы ОП.

Вдобавок к этому Арестович заявил, что эта договоренность будет поддержана международным сообществом.

 

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