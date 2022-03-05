ВОЙНА В Украине Ермак призвал международное сообщество рассмотреть исключение России из ООН

2022-03-05 18:30

 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мир должен рассмотреть исключение России из Совета безопасности ООН. Также он снова призвал ввести бесполетную зону над Украиной.

Об этом Ермак написал в статье для The New York Times. Глава ОП напомнил, что Россия в своей агрессии не остановится только на Украине.

"Международному сообществу следует рассмотреть вопрос об исключении России из Организации Объединенных Наций или по крайней мере об исключении ее из Совета Безопасности, где он имеет право вето", – отметил Ермак.

Он обратил внимание, что статья 4 Будапештского меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года гарантировала: США, Великобритания и Россия будут требовать немедленных действий Совбеза ООН для оказания помощи Украине на случай, если она станет жертвой агрессии или объектом агрессии с применением ядерного оружия.

"Тот факт, что агрессор – Россия – ветирует действия Совета безопасности ООН, не освобождает другие стороны от обещаний, которые они дали Украине", – подчеркнул глава ОП.

Кроме того, он призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной, потому что Россия не остановится только на нашей стране. А закрытое небо может заставить президента страны-агрессора Владимира Путина хотя бы взять паузу.

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