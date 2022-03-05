ВОЙНА В Украине Железнодорожные компании ЕС бесплатно перевозят украинских беженцев

2022-03-05 18:00

Операторы европейских железнодорожных сообщений предлагают беженцам из Украины бесплатный проезд в поездах.

Источник: МВД в Telegram

Дословно: "Граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию".

Детали: Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.

В настоящее время из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, отправляющихся из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.