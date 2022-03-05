ВОЙНА В Украине Россияне бросили кучу военной техники, убегая от ВСУ на Харьковщине

2022-03-05 18:10

 

По словам украинских бойцов, оккупанты "разбежались по сторонам".

Украинские военные из 93-й бригады Холодный Яр устроили засаду на российскую колонну на Харьковщине.

Об этом сообщается в Facebook 93-й ОМБр.

Бойцы рассказали о том, как устроили засаду на российскую колонну на севере Харьковщины и как бежали российские оккупанты, бросив новую и исправную технику и топливо к ней. Один из вражеских танков даже усилил блокпост тероборони.

"Символическая российская 200-я бригада. Пришла и пошла дальше. Они бросили технику, убегая под нашими обстрелами. Около 30 единиц: танки, МТ-ЛБ, Камазы, Уралы", - рассказал один из военных.

Наши военные нарисовали украинские флаги на захваченной вражеской технике для того, чтобы она не пугала местных.

 

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