ВОЙНА В Украине Российские войска выбиты из Николаева – глава ОГА

2022-03-05 19:00

Войска агрессора отступили в направлении Херсона. В Николаеве нет никакой вражеской техники, заверил Виталий Ким.

ВСУ и теробороне удалось отразить атаку российского агрессора на Николаев. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram в субботу, 5 марта.

"У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка", – написал глава ОГА.

Виталий Ким констатировал, что есть одиночные потери среди мирного населения.

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Огромная благодарность военным за их работу! Воздушную тревогу снимаем!", – заявил он.

Немного позже Ким сообщил, что на Николаев навели реактивные системы залпового огня Смерч.

"Смерчи на нас навели! Внимание. Пока не тревога, но… Видно разозлили хорошо", – написал Ким.

Ранее в субботу сообщалось, что в Николав заходит вражеская бронетехника. При этом ВСУ удалось сбить под Николаевом четыре вражеских вертолета и один самолет. Пилот задержан.

Напомним, днем в Офисе президента сообщили, что под Херсоном ВСУ нанесли мощный удар врагу.