ВОЙНА В Украине Оперативная информация: в Генштабе рассказали, как прошли десятые сутки войны

2022-03-06 08:00

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах в регионах на начало одиннадцатых суток обороны от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Противник сосредотачивает основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на админграницы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из оккупированного Крыма.

На Полесском направлении группировка войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ силами до 18 БТГр действует в районах н.п. Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

"По имеющимся данным, после перегруппировки, подразделения Восточного военного округа и Воздушно-Десантных Войск ВС РФ, понесшие значительные потери в районе аэропорта Гостомель, передислоцируют подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии в направлении н.п. Белогородка. Враг не оставляет попыток выхода в юго-западную окраину Киева", - рассказали в Генштабе.

На Сиверском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 12 БТГр из состава подразделений 41-й и 2-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины.

В направлении Козельца замечено перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино".

На Броварском направлении идет перегруппировка вражеских войск. Противник выдвигает подразделения в направлении н.п. Перемога, также пытается подойти к трассе Бровары - Борисполь.

"Осуществляется выдвижение подразделений 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении группировка войск Западного ВО силами до 23 БТГр из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии, 14 армейского корпуса Северного флота ВС РФ после многочисленных потерь осуществляет перегруппировку с целью возобновления наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков.

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 армейских корпусов и 150 мотострелковой дивизии пытается продолжить наступательные действия по направлению Днепр и Запорожье.

На Северодонецком направлении враг, силами до 2 БТГр пытается развить наступление в направлении Изюма, но остановлен по реке Северский Донец. Противник накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении войска РФ продолжают блокировать Мариуполь, осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города.

На Николаевском направлении к трем БТГр 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в течение дня вели наступательные действия в направлении Николаева, но понесли значительные потери. Вражеские атаки были безуспешными.

На Запорожском направлении противник силами до 3 БТГр, при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенного Приднестровья находятся в повышенной степени боевой готовности.

"В то же время "глава" самопровозглашенной ПМР Красносельский пока исключает возможность привлечения подразделений "ВС ПМР" в войне России против Украины", - отметили в Генштабе.

В течение суток войска ВСУ нанесли существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: были сбиты 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, совершено несколько авианалетов на колонны техники противника, потери уточняются.

"Враг продолжает бросать свою технику - только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц ББМ, автомобилей и танков", - говорится в сводке от Генштаба.