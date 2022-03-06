ВОЙНА В Украине Русские олигархи разбегаются от Путина: вывозят имущество в Эмираты

2022-03-06 08:30

Олигархи из страны-террориста России массово вывозят свое имущество, в частности, ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты еще с начала войны путлеровского режима против Украины.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

Элиты из ближайшего окружения российского диктатора уже совершили рейсы в Дубай. Например, 28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 500 – им пользуются братья Ротенберги.

26 февраля самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева за день совершил перелет Москва-Дубай-Москва.

Сначала 28 февраля, а затем 4 марта из Москвы в Дубай взлетал бы орт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner

24 февраля в Дубай прилетел к тому же борт Bombardier Global 7500 Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал стыковку в Тель-Авиве и отправился в ОАЭ. Вернулся в Москву самолет 3 марта.

Ночью 5 марта в Эмираты отправился самолет Минобороны РФ.

С 4 на 5 марта с находящегося в московской области военного аэродрома Чкаловский совершил вылет самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.