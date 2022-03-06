В Украине к территориальной обороне присоединились 100 тысяч граждан с начала полномасштабного вторжения войск РФ и войны с 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальную гвардию (НГУ).
"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.
После окончания войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.
"Гордимся такой подмогой, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!" - отметили в НГУ.