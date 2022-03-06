ВОЙНА В Украине В терроборону вступили 100 тысяч украинцев с начала войны

2022-03-06 16:00

 

В Украине к территориальной обороне присоединились 100 тысяч граждан с начала полномасштабного вторжения войск РФ и войны с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальную гвардию (НГУ).

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

После окончания войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся такой подмогой, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!" - отметили в НГУ.

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