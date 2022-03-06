ВОЙНА В Украине Генштаб уточнил потери российской армии в Украине

2022-03-06 11:00

Вооруженные силы Украины уничтожили 285 российских танков, 44 самолета, 48 вертолетов и 21 средство ПВО.

С 24 февраля по 6 марта общие потери личного состава российских войск в Украине ориентировочно составили более 11 000 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Уничтожено:

44 самолетов

48 вертолетов

285 танков

985 боевых бронированных машин

109 артиллерийских систем

21 средство ПВО

50 реактивных систем залпового огня

60 цистерн с горюче-смазочными материалами

4 БПЛА оперативно-тактического уровня

2 легких скоростных катера

447 единиц автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В Генштабе отметили, что "враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира".

"Только вчера в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и т.д.", – подчеркнуло украинское военное руководство.

Ранее сообщалось, что российские войска несут большие потери в вооружении, технике и личном составе, а также деморализованы из-за яростного сопротивления украинского народа.