ВОЙНА В Украине Из-за обстрелов оккупантов умирают дети, - главврач Охмадета

2022-03-06 15:00

Только сегодня от огнестрельных ранений в голову и грудь умерли двое детей из Бучи

Главный врач киевской клиники "Охмадет" Владимир Жовнир сообщил, что сейчас в больнице проходят лечение 185 детей, однако двоих маленьких пациентов спасти не удалось, поскольку выехать в Бучу, которую обстреливали российские оккупанты, медики не имели возможности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в Западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева. Сегодня ночью к нам должны привезти троих тяжелораненых детей, которые получили огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем, из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем", - сообщил Жовнир.

Он отметил, что врачи Охмадета никуда не уезжают, а больница готова оказывать помощь раненым детям и взрослым.