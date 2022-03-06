ВОЙНА В Украине Не армия, а террористы. Войска РФ вывели из строя 34 больницы в Украине

2022-03-06 16:30

 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обвинил российскую армию в нарушении Женевской конвенции. Они ведут себя, как террористы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"На сегодня враг вывел из строя 34 больницы нашей страны. Это очередное нарушение Женевской конвенции, когда медицинские работники и медучреждения не могут быть вовлечены в войну и военные конфликты. Оккупанты этим пренебрегают, сознательно нарушают все нормы конвенции и еще раз показывают, что это не армия, а террористы", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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