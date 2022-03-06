ВОЙНА В Украине Аэропорт под Винницей полностью уничтожен - Зеленский

2022-03-06 16:10

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел аэропорта под Винницей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей полностью разрушен после ракетного удара, который нанесли российские оккупанты.

"Мне только что доложили про ракетный удар по Виннице - 8 ракет. Наша мирная Винница никогда и ничем не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт. Они (оккупанты, - УНИАН) продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши бабушки и дедушки, поколение украинцев.

Каждый день мы повторяем: "Закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, для российской авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, не дадите нам самолетов, чтобы мы могли себя защитить, то можно сделать только один вывод - вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали". Это ответственность и политиков мира, и западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - сказал Зеленский.