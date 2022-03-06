ВОЙНА В Украине ​Русские фашисты несут огромные потери, но лезут вперед: где ВСУ ждут масштабное наступление

2022-03-06 20:00

Русские фашисты продолжают нести огромные потери на войне в Украине, однако не оставляют попыток переломить ситуацию в свою пользу, поэтому готовят вторую волну широкомасштабного наступления.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Украина выдержала первую, самую трудную волну атаки русских "орков". Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха.

"Украинская армия дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские ВСУ, создать гуманитарную катастрофу для гражданского населения.

"Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на Юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления Украинского Сопротивления", - сообщает секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для оцепления Днепра. Однако со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежих резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. А вчерашний самолето-вертолетопад - тому подтверждение.