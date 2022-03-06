ВОЙНА В Украине Одних санкций мало: премьер Британии разработал список требований из шести пунктов к России

2022-03-06 20:30

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разработал план из шести пунктов по реагированию на полномасштабное вторжение РФ в Украину, к которому призывает присоединится других мировых лидеров.

Об этом он сообщил накануне встречи с лидерами Канады, Нидерландов и стран Центральной Европы в Лондоне на следующей неделе, передает Reuters.

"Недостаточно выразить нашу поддержку основанного на правилах международного порядка — мы должны защитить его от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы", - заявил премьер-министр Великобритании.

Среди пунктов его списка реагирования было: создание международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержку самообороны украинского государства, максимальное экономическое давление на РФ.

Кроме того, Джонсон призывает к дипломатическим путям разрешения конфликта с полным участием правительства Украины, усилению безопасности в европейско-атлантическом регионе, а также прекращению "ползучей нормализации" деятельности РФ на украинской территории.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о провале планов президента РФ Владимира Путина. Уоллес сказал, что Путин рискует тем, что Россия окажется в изоляции в течение десятилетий, если он не выведет войска из Украины.

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