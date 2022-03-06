ВОЙНА В Украине В Украине заочно арестовали телеведущую и продюсера Тину Канделаки

2022-03-06 22:00

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что готовятся документы для объявления Канделаки в международный розыск.

В Украине заочно арестовали российскую телеведущую и продюсера Тину Канделаки, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению, сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить….Прокуроры, проанализировав контент телеграмм канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых распространителей идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой", - отметила Венедиктова.

По ее словам, готовятся документы для объявления Канделаки в международный розыск.