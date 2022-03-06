ВОЙНА В Украине За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба

2022-03-06 22:30

 

В Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Об этом 6 марта сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его видеообращение опубликовано на Facebook-странице МИД.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, которое они проявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра", – сказал он.

Министр подчеркнул, что не может называть точное число добровольцев или конкретные страны, из которых они едут. Однако отметил, что украинские власти получили уже около 20 тыс. заявок от них.

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За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба 2022-03-06 22:30