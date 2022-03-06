ВОЙНА В Украине Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО

2022-03-06 23:00

 

Подобные сценарии Россия неоднократно использовала как повод к боевым действиям в Афганистане, Чечне и Абхазии.

В условиях фактического поражения военного вторжения в Украине российские власти готовятся обстреливать жилые кварталы российских городов вблизи границы и обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

"Это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки". Подобные сценарии Россия неоднократно использовала как повод к боевым действиям в Афганистане, Чечне и Абхазии", – отмечается в сообщении.

Украинцев призвали доверять только проверенной информации.

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