ВОЙНА В Украине Арахамия назвал спорный вопрос между РФ и Украиной

2022-03-06 23:30

 

По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной "ЛНР" и "ДНР". Однако и в других требованиях есть сложности.

Глава фракции Слуга народа и член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия назвал вопросы, по которым практически невозможно согласие со страной-агрессором, пишет МК.

По его словам, это признание Крыма российским и признание Украиной "ЛНР" с "ДНР".

Арахамия отметил, что на переговорах обе стороны ведут активное обсуждение и прислушиваются друг к другу.

Касательно других требований РФ - демилитаризации и нейтрального статуса, по словам политика, говорить сложно.

Еще одно требование России - денацификация также, по словам Арахамии, стоит сложно.

Между тем, ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что РФ "уже прекратила говорить о денацификации". По его словам, сейчас главное - неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения.

Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров Украины и России может состояться на этих выходных.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Браво ВСУ! Два экипажа русни сгорели вместе с танками

2022-03-06 22:57

Повлияют на энергетический сектор. Япония намерена ввести дополнительные санкции против РФ

2022-03-06 18:30

видео ВСУ разгромили целую батарею артиллерии РФ под Николаевом. Трофейные пушки теперь будут бить русню

2022-03-06 17:16

Не армия, а террористы. Войска РФ вывели из строя 34 больницы в Украине

2022-03-06 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Арахамия назвал спорный вопрос между РФ и Украиной

2022-03-06 23:30

Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО

2022-03-06 23:00

видео Браво ВСУ! Два экипажа русни сгорели вместе с танками

2022-03-06 22:57

За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба

2022-03-06 22:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Арахамия назвал спорный вопрос между РФ и Украиной 2022-03-06 23:30
Путин планирует обстрелять российские города и обвинить армию Украины – СНБО 2022-03-06 23:00
видео Браво ВСУ! Два экипажа русни сгорели вместе с танками 2022-03-06 22:57
За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран – Кулеба 2022-03-06 22:30