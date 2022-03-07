ВОЙНА В Украине фото В Ирпене рашисты расстреляли всю семью мирных жителей - такого не творили даже гитлеровцы

2022-03-07 10:25

Террористические войска путина перешли все границы здравого смысла и нарушили правила войны, которых придерживались даже немецкие войска во времена Второй Мировой. 

Сказалось полное моральное разложение и ощущение собственной беспомощности.

После огромных потерь и безрезультатных попыток пробиться в Киев русня начала прицельно обстреливать жилые дома в Ирпене и открывать огонь на поражение по женщинам и детям.

В Ирпене во время эвакуации погибла целая семья: мама, папа и двое детей - их застрелили солдаты РФ.

Гореть вам в аду, твари!  После такого вам одна дорога - в черные мешки для трупов и домой.

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ВОЙНА В Украине

документ Киев выпустил инструкцию для оккупантов «как правильно сдаваться в плен» - иначе позорная смерть 2022-03-07 12:26
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Существуют три сценария окончания войны - прогноз 2022-03-07 11:00
фото В Ирпене рашисты расстреляли всю семью мирных жителей - такого не творили даже гитлеровцы 2022-03-07 10:25