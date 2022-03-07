Террористические войска путина перешли все границы здравого смысла и нарушили правила войны, которых придерживались даже немецкие войска во времена Второй Мировой.
Сказалось полное моральное разложение и ощущение собственной беспомощности.
После огромных потерь и безрезультатных попыток пробиться в Киев русня начала прицельно обстреливать жилые дома в Ирпене и открывать огонь на поражение по женщинам и детям.
В Ирпене во время эвакуации погибла целая семья: мама, папа и двое детей - их застрелили солдаты РФ.
Гореть вам в аду, твари! После такого вам одна дорога - в черные мешки для трупов и домой.