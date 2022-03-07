ВОЙНА В Украине фото В Ирпене рашисты расстреляли всю семью мирных жителей - такого не творили даже гитлеровцы

2022-03-07 10:25

Террористические войска путина перешли все границы здравого смысла и нарушили правила войны, которых придерживались даже немецкие войска во времена Второй Мировой.

Сказалось полное моральное разложение и ощущение собственной беспомощности.

После огромных потерь и безрезультатных попыток пробиться в Киев русня начала прицельно обстреливать жилые дома в Ирпене и открывать огонь на поражение по женщинам и детям.

В Ирпене во время эвакуации погибла целая семья: мама, папа и двое детей - их застрелили солдаты РФ.

Гореть вам в аду, твари! После такого вам одна дорога - в черные мешки для трупов и домой.