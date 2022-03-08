ВОЙНА В Украине Из-за огромных потерь в Украине РФ начала мобилизацию - пушечное мясо сгоняют в военкоматы

2022-03-08 09:32

Россия начала мобилизацию, но скрывает это, — сообщает разведка ВСУ.

"В связи со значительными потерями, понесенными оккупантами с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация.

Также увеличено распространение пропагандистских материалов", — сообщает Госспецсвязи.

За военнообязанными буквально устраивают охоту, отлавливают, поджидают. В некоторых случаях конвоируют в военкомат под дулом автомата.

Учитывая героическое сопротивление украинских военных и населения, Москве было бы проще уничтожать своих военных прямо по месту. Как известно, передвижные крематории для тысяч трупов Путлер им уже подготовил.