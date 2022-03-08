ВОЙНА В Украине Из-за огромных потерь в Украине РФ начала мобилизацию - пушечное мясо сгоняют в военкоматы

2022-03-08 09:32

Россия начала мобилизацию, но скрывает это, — сообщает разведка ВСУ.

"В связи со значительными потерями, понесенными оккупантами с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация.

Также увеличено распространение пропагандистских материалов", — сообщает Госспецсвязи.

За военнообязанными буквально устраивают охоту, отлавливают, поджидают. В некоторых случаях конвоируют в военкомат под дулом автомата.

Учитывая героическое сопротивление украинских военных и населения, Москве было бы проще уничтожать своих военных прямо по месту.  Как известно, передвижные крематории для тысяч трупов Путлер им уже подготовил.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Киевская область. Трактористы отбили у российских фашистов БТР

2022-03-08 12:28

видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30

ВСУ уничтожили группировку военных РФ, которая направлялась на Киев

2022-03-07 16:15

Есть прогресс в поставках оружия. Резников обещает "сюрприз" войскам РФ

2022-03-07 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Русня устроила Гуманитарную катастрофу в Буче под Киевом

2022-03-08 13:04

документ На х#й!!! - мэр Белой Церкви ответил рашистам на предложение сдаться

2022-03-08 12:57

КАРТА Актуальная карта ж/д сообщения и вокзалов в Украине

2022-03-08 12:48

Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев

2022-03-08 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Русня устроила Гуманитарную катастрофу в Буче под Киевом 2022-03-08 13:04
документ На х#й!!! - мэр Белой Церкви ответил рашистам на предложение сдаться 2022-03-08 12:57
КАРТА Актуальная карта ж/д сообщения и вокзалов в Украине 2022-03-08 12:48
Русня готовит пушечное мясо для новой попытки пробиться в Киев - на убой пошлют кадыровцев и вагнеровцев 2022-03-08 12:00