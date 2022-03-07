ВОЙНА В Украине Есть прогресс в поставках оружия. Резников обещает "сюрприз" войскам РФ

2022-03-07 16:00

 

Украина добилась значительного прогресса в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа. Это должно стать "сюрпризом" для войск Российской Федерации.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, поступило уже более 20 000 обращений от иностранных добровольцев, готовых приехать в Украину, чтобы воевать против россиян.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов", - отметил он.

Резников добавил, что Украина "перехватывает" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

"Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное - чтобы было удобно бить врага", - добавил министр.

Напомним, ранее Украина подала новый запрос в Германию на поставки танков, боевых вертолетов и кораблей.

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30

ВСУ уничтожили группировку военных РФ, которая направлялась на Киев

2022-03-07 16:15

видео Бежим при первой же возможности - пленный рашист рассказал о массовом дезертирстве

2022-03-07 15:24

фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-03-07 14:28

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Польша разрешила украинским беженцам жить и работать в стране 18 месяцев

2022-03-07 17:40

Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом

2022-03-07 17:00

видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко

2022-03-07 16:45

видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Польша разрешила украинским беженцам жить и работать в стране 18 месяцев 2022-03-07 17:40
Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом 2022-03-07 17:00
видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко 2022-03-07 16:45
видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ 2022-03-07 16:30