ВОЙНА В Украине Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом

2022-03-07 17:00

Кадыровцы на танке в Запорожской области обстреляли машину работников Укрпочты, которые развозили пенсию. Об этом со ссылкой на данные ВСУ сообщает глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух.

Цитата

"В субботу, 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто Укрпочты и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина. Все это зафиксировано на фото", - написал Старух в Telegram.

"Сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Сейчас этот автомобиль, с его слов, стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

"Вчера коллеги из Укрпочты попытались забрать погибших коллег, надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников Укрпочты осталась стоять в поле. По словам работников Укрпочты - это были военные - кадыровцы", - отметил Старух.

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших сейчас, по его словам, невозможна.

"Руководство Запорожской областной военной администрации обращается к каждому гражданину города и области. Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же самое с вами и вашей семьей. Итак, просим вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и объединяйтесь против агрессора", - обратился председатель ОГА к местным жителям.

Дополнение

В Запорожской области в Энергодаре, где расположена ЗАЭС, что попала также под обстрел из танка российских оккупантов, ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Все еще остаются большие проблемы со связью не только в Энергодаре, но и других населенных пунктах области. С продуктами питания затруднительно из-за отсутствия поставок.