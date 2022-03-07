ВОЙНА В Украине видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30

«Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, только усилят Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к украинцам и миру подчеркнул, что требуется новый санкционный пакет против России. Глава государства призвал международных партнеров полностью бойкотировать экспорт и импорт.

«Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, только усилят Украину. Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны, они справедливы, честны. Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкции, санкционные шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти, нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью… Бойкот импорта в Россию», – сказал Зеленский.

«На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет», – добавил Зеленский.