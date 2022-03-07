ВОЙНА В Украине видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ

2022-03-07 16:30

 

«Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, только усилят Украину»

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к украинцам и миру подчеркнул, что требуется новый санкционный пакет против России. Глава государства призвал международных партнеров полностью бойкотировать экспорт и импорт.

«Получил очень важные сигналы, которые, я уверен, только усилят Украину. Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны, они справедливы, честны. Если вторжение продолжается, и Россия не отказалась от своих планов, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкции, санкционные шаги против войны ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти, нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью… Бойкот импорта в Россию», – сказал Зеленский.

«На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет», – добавил Зеленский.

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2022-03-07 16:30
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ВОЙНА В Украине

Польша разрешила украинским беженцам жить и работать в стране 18 месяцев 2022-03-07 17:40
Кадыровцы расстреляли работников Укрпочты. Запорожье ответит огнём и мечом 2022-03-07 17:00
видео Под Киевом идут ожесточенные бои - Кличко 2022-03-07 16:45
видео Бойкот импорта и экспорта. Зеленский о новом пакете санкций против РФ 2022-03-07 16:30