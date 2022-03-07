Экономика Выплаты положены не всем: в "Дії" можно оставить заявку на получение 6500 гривен

2022-03-07 20:00

 

В приложении "Дія" стали доступны заявки на получение 6,5 тысячи гривен помощи во время войны. Денежные средства предназначены исключительно для предпринимателей и наемных работников из опасных регионов.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на информацию в приложении.

На эти средства могут рассчитывать предприниматели и наемные работники из таких областей, охваченных боевыми действиями и потерявшие из-за них работу:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • г. Киев, 
  • Киевская. 

Для появления опции с заявкой необходимо обновить приложение.

 

 

Напомним, что с понедельника, 7 марта, в Украине вступает в силу программа "єПідтримка", которая предусматривает выплаты в размере 6500 гривен некоторым категориям населения, оставшимся без работы из-за вторжения России на территорию Украины.

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