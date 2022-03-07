ВОЙНА В Украине Украинский легион иностранцев уже в бою - Минобороны

2022-03-07 22:00

 

В ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

В Украине при Главном управлении разведки Минобороны создано спецподразделение Интернационального легиона. Об этом сообщает канал ГУР МО в Telegram 7 марта.

Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии, говорится в сообщении.

Начальник ГУР МО бригадный генерал Кирилл Буданов отметил, что сейчас любая помощь имеет вес золота, и "Украина высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества... Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения”, - отметил Буданов.

На сегодняшний день в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира, отметили в ведомстве.

subscriber subscriber

Еще по теме

Нефтебазу Василькова не гасят, потому что идет бой за аэропорт

2022-02-27 07:22

Более полтысячи бронемашин и 10 самолетов: Минобороны озвучило потери врага

2022-02-25 18:30

Россия отступила в Сумской области - Минобороны

2022-02-24 23:15

В Минобороны рассказали, как будет происходить призыв резервистов

2022-02-23 18:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинский легион иностранцев уже в бою - Минобороны

2022-03-07 22:00

Что нужно делать во время артобстрела: порядок действий

2022-03-07 20:30

Украинцев просят не ехать в ЕС через Польшу

2022-03-07 19:30

Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки – СБУ

2022-03-07 18:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинский легион иностранцев уже в бою - Минобороны 2022-03-07 22:00
Что нужно делать во время артобстрела: порядок действий 2022-03-07 20:30
Украинцев просят не ехать в ЕС через Польшу 2022-03-07 19:30
Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки – СБУ 2022-03-07 18:30