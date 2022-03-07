ВОЙНА В Украине Украинский легион иностранцев уже в бою - Минобороны

2022-03-07 22:00

В ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

В Украине при Главном управлении разведки Минобороны создано спецподразделение Интернационального легиона. Об этом сообщает канал ГУР МО в Telegram 7 марта.

Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии, говорится в сообщении.

Начальник ГУР МО бригадный генерал Кирилл Буданов отметил, что сейчас любая помощь имеет вес золота, и "Украина высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества... Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения”, - отметил Буданов.

На сегодняшний день в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира, отметили в ведомстве.