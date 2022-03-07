ВОЙНА В Украине Зафиксировано массовое дезертирство российских оккупантов на Херсонском направлении

2022-03-07 18:15

 

В Херсонской области одно из оккупационных подразделений понесло серьезные потери.

Из батальона в 350 человек в строю осталось чуть более 50 человек.

Возможно, это станет первый в истории этой войны факт массового дезертирства, потому как все 50 человек хотят возвращаться в оккупированный Крым.

Недовольство ситуацией началось в самом начале вторжения, когда подразделение стало нести первые потери, а сейчас, оставшиеся в живых российские оккупанты пришли к выводу, что лучше отсидеть 7 лет за дезертирство, чем сгинуть в херсонских степях.

Я так понимаю, что в скором времени россияне будут гнать в Украину не только автозаки с ОМОНом, но еще и заград-отряды.

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ВОЙНА В Украине

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