Зафиксировано массовое дезертирство российских оккупантов на Херсонском направлении

В Херсонской области одно из оккупационных подразделений понесло серьезные потери.
Из батальона в 350 человек в строю осталось чуть более 50 человек.
Возможно, это станет первый в истории этой войны факт массового дезертирства, потому как все 50 человек хотят возвращаться в оккупированный Крым.
Недовольство ситуацией началось в самом начале вторжения, когда подразделение стало нести первые потери, а сейчас, оставшиеся в живых российские оккупанты пришли к выводу, что лучше отсидеть 7 лет за дезертирство, чем сгинуть в херсонских степях.
Я так понимаю, что в скором времени россияне будут гнать в Украину не только автозаки с ОМОНом, но еще и заград-отряды.