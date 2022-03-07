Что нужно делать во время артобстрела: порядок действий

Артиллерийский обстрел – один из наиболее опасных видов огневого поражения, в результате которого может быть множество жертв.
Как вести себя во время артобстрела, чтобы сохранить жизнь, информирует Дружковский городской совет.
Начало обстрела предвещают отдаленные звуки выстрелов, грохот и вспышки пуска ракет. Если вы услышали свист снаряда (шуршание), а через 2-3 секунды - взрыв, сразу падайте на землю.
Ни в коем случае не следует паниковать. Вместо этого необходимо оглядеться вокруг и найти место, которое подходит для укрытия.
Места возможного укрытия:
Хотя укрытие должно быть углубленным, но вместе с тем оно должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться или загореться при прямом попадании.