ВОЙНА В Украине Что нужно делать во время артобстрела: порядок действий

2022-03-07 20:30

 

Артиллерийский обстрел – один из наиболее опасных видов огневого поражения, в результате которого может быть множество жертв.

Как вести себя во время артобстрела, чтобы сохранить жизнь, информирует Дружковский городской совет.

Начало обстрела предвещают отдаленные звуки выстрелов, грохот и вспышки пуска ракет. Если вы услышали свист снаряда (шуршание), а через 2-3 секунды - взрыв, сразу падайте на землю.

Ни в коем случае не следует паниковать. Вместо этого необходимо оглядеться вокруг и найти место, которое подходит для укрытия.

Места возможного укрытия:

  • специально оборудованные бомбоубежища;
  • подземные переходы;
  • метро;
  • любая канава, траншея или яма;
  • широкая труба водостока (максимум на 3-4 метра);
  • вдоль широкого бордюра или забора;
  • очень большой подвал под капитальными домами старой застройки;
  • смотровая яма открытого гаража или СТО;
  • канализационные люки рядом с вашим домом, однако, чтобы это была именно канализация или водоснабжение – ни в коем случае не газовая магистраль;
  • если поблизости нет укрытия, просто лягте на землю и лежите, закрыв голову руками и открыв рот.

Хотя укрытие должно быть углубленным, но вместе с тем оно должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться или загореться при прямом попадании.

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