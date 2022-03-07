ВОЙНА В Украине Что нужно делать во время артобстрела: порядок действий

2022-03-07 20:30

Артиллерийский обстрел – один из наиболее опасных видов огневого поражения, в результате которого может быть множество жертв.

Как вести себя во время артобстрела, чтобы сохранить жизнь, информирует Дружковский городской совет.

Начало обстрела предвещают отдаленные звуки выстрелов, грохот и вспышки пуска ракет. Если вы услышали свист снаряда (шуршание), а через 2-3 секунды - взрыв, сразу падайте на землю.

Ни в коем случае не следует паниковать. Вместо этого необходимо оглядеться вокруг и найти место, которое подходит для укрытия.

Места возможного укрытия:

специально оборудованные бомбоубежища;

подземные переходы;

метро;

любая канава, траншея или яма;

широкая труба водостока (максимум на 3-4 метра);

вдоль широкого бордюра или забора;

очень большой подвал под капитальными домами старой застройки;

смотровая яма открытого гаража или СТО;

канализационные люки рядом с вашим домом, однако, чтобы это была именно канализация или водоснабжение – ни в коем случае не газовая магистраль;

если поблизости нет укрытия, просто лягте на землю и лежите, закрыв голову руками и открыв рот.

Хотя укрытие должно быть углубленным, но вместе с тем оно должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться или загореться при прямом попадании.