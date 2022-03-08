ВОЙНА В Украине Беженкам из Украины готовы предоставить работу в Польше

2022-03-08 20:30

В Польше заявили, что готовы дать работу украинским женщинам-беженкам. В стране - большая нехватка кадров в 30 профессиях.

Об этом сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Так, польские работодатели готовы предложить украинкам, которые вынуждены бежать из страны из-за войны, работу в сферах:

- торговли;

- обслуживания;

- логистики;

- электронной коммерции;

- пищевой промышленности.

В агентствах по трудоустройству и в местных властях начался анализ спроса в отдельных городах Польши, чтобы обеспечить украинских женщин наилучшими предложениями, а также сбор информации о вакансиях и формах поддержки для женщин, имеющих детей.

В частности, планируют собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы могли работать посменно, ухаживая за своими и чужими детьми.

На днях польские пограничники рассказали, что с 24 февраля границу с Польшей пересекли около миллиона украинцев.