Беженкам из Украины готовы предоставить работу в Польше

В Польше заявили, что готовы дать работу украинским женщинам-беженкам. В стране - большая нехватка кадров в 30 профессиях.
Об этом сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
Так, польские работодатели готовы предложить украинкам, которые вынуждены бежать из страны из-за войны, работу в сферах:
- торговли;
- обслуживания;
- логистики;
- электронной коммерции;
- пищевой промышленности.
В агентствах по трудоустройству и в местных властях начался анализ спроса в отдельных городах Польши, чтобы обеспечить украинских женщин наилучшими предложениями, а также сбор информации о вакансиях и формах поддержки для женщин, имеющих детей.
В частности, планируют собрать большую группу женщин в одном месте, чтобы могли работать посменно, ухаживая за своими и чужими детьми.
На днях польские пограничники рассказали, что с 24 февраля границу с Польшей пересекли около миллиона украинцев.