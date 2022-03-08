ВОЙНА В Украине видео Это геноцид: Зеленский выступил с новым мощным обращением

2022-03-08 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед народом по случаю Международного женского дня, который отмечают 8 марта.

Видеообращение верховного главнокомандующего было опубликовано на его официальном Telegram-канале.

Свою речь глава государства начал с того, что хотел бы просто поздравить всех с Днем весны, а женщин – с их ежегодным праздником. Но сейчас он этого не может сделать по объективным причинам.

При этом он напомнил, что буквально сегодня оккупанты в очередной раз бомбили мирный украинский город Суммы, "никогда в своей истории не угрожавший России".

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок", - добавил президент.

Но при этом он подчеркнул, что все 30 лет после развала СССР Российская Федерация не теряла столько авиационной техники, сколько за прошедшие 13 дней войны.