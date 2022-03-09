В НАТО подтвердили, что русня почти полностью исчерпала свой военный потенциал

Армия российских фашистов практически полностью исчерпала свой потенциал.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Эти данные подтверждают аналитики и военные стратеги НАТО.
Представитель Альянса заявил, что российские военные преступники не добьются каких-либо успехов в оккупации Украины:
"Мы видим минимальные изменения. Они вкладывают всё, что у них есть, и добиваются очень небольшого условного прогресса. Спустя две недели они так и не смогли решить элементарные проблемы с логистикой", - цитирует чиновника CNN.