ВОЙНА В Украине В НАТО подтвердили, что русня почти полностью исчерпала свой военный потенциал

2022-03-09 09:32

Армия российских фашистов практически полностью исчерпала свой потенциал.

Об этом сообщает  Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Эти данные подтверждают аналитики и военные стратеги  НАТО. 

Представитель Альянса  заявил, что российские военные преступники не добьются каких-либо успехов в оккупации Украины:

"Мы видим минимальные изменения. Они вкладывают всё, что у них есть, и добиваются очень небольшого условного прогресса. Спустя две недели они так и не смогли решить элементарные проблемы с логистикой", - цитирует чиновника CNN.

 

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