ВОЙНА В Украине видео Зеленский об авиаударе в Мариуполе: Это зверство

2022-03-09 21:00

 

Владимир Зеленский призвал мир немедленно закрыть небо и немедленно приостановить убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар РФ по больнице и роддому в Мариуполе, где находились женщины с детьми.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, число погибших и пострадавших устанавливается.

Сообщается, что еще один удар пришелся поблизости в центре города. Полицейские документируют последствия бомбежки. Взрывотехники собирают вещдоки для Международного суда ООН. Предварительная квалификация - нарушение законов и обычаев войны (ст.438 Уголовного кодекса Украины).

 

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