ВОЙНА В Украине Россия впервые признала, что послала срочников на войну против Украины

2022-03-09 23:30

Министерство обороны России впервые признало, что на войну против Украины послали военнослужащих срочников. По официальным данным, "обнаружилось несколько таких фактов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - отметил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также признал, что несколько срочников попали в украинский плен.

Отметим, до этого российский президент Владимир Путин заявлял, что в войне принимают участие якобы только контрактники, а срочники и резервисты не привлекались. Он также обещал не проводить дополнительный призыв.