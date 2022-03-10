ВОЙНА В Украине Оккупанты вторглись на объекты ГТС: возникла угроза транспортировки газа в Украине и Европе

2022-03-10 16:00

 

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций.

Российские оккупанты вторглись на объекты ГТС. Уже возникла угроза транспортировки газа в Украине и Европе.

Об этом сообщает "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) в Facebook.

"ОГТСУ сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.

"ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили любые попытки влиять на работу ГТС", - отметили в компании.

О чрезвычайной ситуации и угрозе ситуации, компания сообщила в правоохранительные органы, уполномоченные органы государственной власти, а также ПАО "Газпром", который использует украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.

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