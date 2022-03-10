ВОЙНА В Украине Оккупанты планируют использовать украинские АЗС для заправки своих войск – Генштаб

2022-03-10 21:00

В Генштабе также отметили, что противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины.

Российские оккупанты собираются использовать украинские АЗС и хранилища нефтепродуктов для заправки своих войск.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"По имеющейся информации, оккупантами рассматривается вопрос организации эффективного обеспечения собственных войск горючим за счет использования имеющейся стационарной сети АЗС и хранилищ нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что противник планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированной территории Украины. Они хотят подключить их к центральному нефтепроводу, чтобы перекачивать топливо из Беларуси.