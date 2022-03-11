ВОЙНА В Украине Facebook и Instagram разрешили публично призывать к насилию против россиян

2022-03-11 15:16

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил, что Meta не позволит призывать к насилию против российских граждан, но разрешит это делать в форме призывов «Смерть русским оккупантам!» в контексте событий в Украине.

Также Meta Platforms из-за ситуации в Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против россиян (если в сообщении явно говорится о войне в Украине) и российских военных.

Соцсети также разрешат публикации, призывающие к смерти Владимира Путина или Александра Лукашенко, но без указания местоположения или метода.