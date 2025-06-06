Політика Трамп тимчасово звільнив Велику Британію від нових підвищенних тарифів на імпорт металів

2025-06-06 08:26

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%. Документ вже набув чинності, повідомляє Bloomberg.

У Білому домі пояснили, що цей крок необхідний для захисту національної безпеки. За словами Трампа, попередній рівень мит нібито "не дозволяв" американській промисловості "розвинути та підтримувати темпи використання виробничих потужностей, необхідні для сталого здоров'я промисловості та для прогнозованих потреб національної оборони".

Збільшення мит має зменшити загрозу, яку створює імпорт металів і пов’язаних з ними виробів.

Водночас Велика Британія тимчасово звільнена від дії нових тарифів. Для британських металів мита залишаються на рівні 25%, щоб дозволити обом країнам укласти нові домовленості до 9 липня.

В указі Трамп заявив, що Велика Британія потребує "іншого ставлення" через Угоду про економічне процвітання між США і Британією (EPD), підписану 8 травня 2025 року.

Однак глава Білого дому попередив, що у разі невиконання Лондоном зобов’язань за угодою, тарифи можуть бути підвищені й для Британії після 9 липня.

Британський уряд уже заявив про намір домовитися про повне скасування мит "якомога швидше".