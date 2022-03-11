ВОЙНА В Украине Из-за массового дезертирства рашисты создали заградотряды - кадыровцам приказали стрелять в спину

2022-03-11 17:31

На Киевском направлении стоят специальные отряды кадыровцев, которые пытаются сдерживать огнем тех российских военных, которые избегают столкновений с ВСУ.

Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Напомним, войска рашистов уже больше двух недель несут огромные потери в боях под Киевом. Они деморализованы и истощены, потому случаи дезертирства и побега стали массовыми. Чтобы подбодрить российских солдат, российское командование отдало прямой приказ кадыровцам стрелять им в спины.