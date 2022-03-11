В приложении Дія появилась функция єВорог - можно легко передать ВСУ координаты русни

В приложении "Дія" появилась новая функция "єВорог", с помощью которой можно сообщить о концентрации техники войск русских фашистов.
При нажатии на соответствующую кнопку приложение перенаправляет пользователя в бот, где можно сообщить координаты русни, по которым потом можно отработает ВСУ.
Кроме того, ранее Служба безопасности Украины запустила чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, который помогает украинским военным отслеживать передвижение российских войск, вражеской техники и ДРГ.
"Украинцы, продолжайте следить за каждым движением врага и сообщать об этом в чат-бот.
Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями" - говорится на сайте ведомства.