ВОЙНА В Украине Война в Украине ударила по Европе - В Молдове, Латвии и Румынии соль стала дефицитом, за нее дерутся

2022-03-11 15:36

Соседствующие в воюющей против русского фашизма Украиной европейские страны уже ощутили

А вот и первые заметные признаки войны в Украине, которые, кроме беженцев, прочувствовали на себе сопредельные, европейские страны.

В Молдове, Латвии и Румынии ЗАКОНЧИЛАСЬ СОЛЬ. За ней гоняются по магазинам и за нее дерутся на рынках. А все потому, что поставки соли из Украины остановились из-за войны. Теперь в Европе уже и на бытовом уровне обсуждают, что война - это не только про Украину. Это - глобально.

Вспоминается старая-старая сказка про королевство, где пропала соль и где люди внезапно поняли, что мир - ценнее золота.