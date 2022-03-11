ВОЙНА В Украине Беларусь может атаковать Украину сегодня после 21:00 – аналитики

2022-03-11 18:45

 

Неужели солдаты РБ не видели статистику убитых оккупантов?

Ранее сегодня сообщалось, что российские самолеты обстреляли территорию Беларуси. Они атаковали регион на границе с Украиной с залетом в воздушное пространство двух стран. После этого войска РБ начали двигаться к нашей границе. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович обратился к белорусам и призвал их не ввязываться в войну. Однако Лукашенко все же намеревается поддержать нациста Путина. По крайне мере, это подтверждают данные украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Когда Лукашенко может атаковать Украину. Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, после первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку. Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами со стороны Украины белоруской территории; Лукашенко — готовить вторжение ВС РБ в Украину. По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21:00", — сказано на официальной странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности на Facebook.

В то же время, Минобороны Беларуси начало опровергать воздушные ракетные удары по их территории. Возможно, утечка информации о военных планах Лукашенко постепенно заставляет его передумать влазить в военную авантюру Путина.

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