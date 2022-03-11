ВОЙНА В Украине Зеленский отреагировал на переброску Россией сирийских боевиков в Украину

2022-03-11 19:45

 

Сирийские наемники вообще не различают, кто на каком языке разговаривает, в какую церковь ходит и какую партию поддерживал, сказал Владимир Зеленский.

Российские оккупанты готовятся перебросить в Украину сирийских наемников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 марта.

"Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу. Как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о защите. В Москве столько всего наговорили", - сказал Зеленский.

Он добавил, что теперь Россия поддерживает приезд в Украину еще и сирийских наемников.

"Ракеты, авиабомбы, артиллерия, а теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто на каком языке разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой земле", - пояснил Зеленский.

Ранее в ОП рассказали, что РФ пытается реализовать сирийский сценарий в Украине. В Офисе президента прокомментировали планы России отправить на войну в Украину тысячи наемников.

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Зеленский отреагировал на переброску Россией сирийских боевиков в Украину 2022-03-11 19:45