ВОЙНА В Украине РФ использует в Украине кассетные бомбы - ООН

2022-03-12 12:30

РФ использовала кассетные боеприпасы при обстрелах Харькова, а также Центральной горбольницы в Угледаре, заявили в ООН.

В ООН имеются доказательства использования Россией в Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявила пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел в пятницу, 11 марта.

"Мы также получили достоверные уведомления о нескольких случаях применения российскими силами кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах", - сказала Троссел.

В первый день войны России против Украины, 24 февраля, в Центральной городской больнице в Угледаре взорвался кассетный боеприпас - погибли четверо мирных жителей, еще 10 получили ранения, а также были повреждены машины скорой помощи, гражданские автомобили и больница.

Кроме того, обстрелы кассетными боеприпасами и в нескольких районах Харькова - тогда погибли девять мирных жителей и 37 ранены.

"Применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах несовместимо с принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий", - добавила Троссел.

Напомним, что ранее ООН заявила о военных преступлениях РФ в Украине. У США есть свидетельства того, что на украинской территории российские войска использовали те же методы, что и в Сирии.