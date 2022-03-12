ВОЙНА В Украине Хотят обвинить Украину: Россия подготовила два варианта ядерного шантажа

2022-03-12 13:30

 

Российский агрессор сейчас разрабатывает два варианта ядерного шантажа, и планирует свалить всю вину на Украину.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.

"У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит исключительно от них. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако, и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. "Результат будет тот же. Что в первом, что во втором случае российское руководство преследует цель обвинить именно Украину, и именно ее "нацистские", "неонацистские" формирования, которых здесь на самом деле нет", - поделился глава украинской разведки.

Буданов также подчеркнул, что РФ не первый раз прибегает к ядерному шантажу. Ранее террористы уже умышленно обстреливали блоки Запорожской АЭС и ударили ракетами по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого находится экспериментальный ядерный реактор.

Буданов отмечает, что все это делается с целью устрашения. Сейчас же в Москве поняли, что планы быстрой кампании провалились, потому нужно переходить к ядерному шантажу.

Глава ГУР отметил, что в любой ситуации речь идет о ядерном терроризме, экоциде и экологической катастрофе, которая коснется и Европу, и саму Россию. А больше всего пострадают Беларусь и Украина.

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